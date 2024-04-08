08 апреля, 07:54Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Самарой выросло до 15
Фото: МВД Самарской области
Еще пять пострадавших выявили после опрокидывания автобуса на трассе Урал – Муахново в Самарской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Всего в автобусе находились 66 человек. До этого сообщалось о десяти пострадавших.
"Погибли два человека. 15 госпитализированы", – сообщил собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, автобус опрокинулся из-за превышения скорости. Водитель допустил съезд с дороги, что привело к опрокидыванию. Автобус осуществлял перевозку граждан Узбекистана в Нижний Новгород.
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