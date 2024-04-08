Число пострадавших в ДТП с автобусом под Самарой выросло до 15

Фото: МВД Самарской области

Еще пять пострадавших выявили после опрокидывания автобуса на трассе Урал – Муахново в Самарской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Всего в автобусе находились 66 человек. До этого сообщалось о десяти пострадавших.

"Погибли два человека. 15 госпитализированы", – сообщил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, автобус опрокинулся из-за превышения скорости. Водитель допустил съезд с дороги, что привело к опрокидыванию. Автобус осуществлял перевозку граждан Узбекистана в Нижний Новгород.

