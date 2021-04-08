В Красноярске мужчина ранил ножом в шею 9-летнего ребенка

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В подъезде одного из домов Красноярска мужчина напал на 9-летнего ребенка и ранил его ножом в шею. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Уточняется, что правоохранители задержали мужчину 1974 года рождения.

Ранее сообщалось, что Управление Следственного комитета по Свердловской области обвинило местного 23-летнего жителя в убийстве грудного сына. По предварительным данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес ребенку несколько ударов руками по голове из-за громкого плача.

