Уголовное дело возбудили после травмирования ребенка няней в Красногорске

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Уголовное дело возбудили в Москве после травмирования ребенка няней. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по столице.

Уточняется, что няня сидела с ребенком в квартире, которая находится в Красногорске. Девочка получила телесные повреждения, после ее госпитализировали. В ближайшее время следователи допросят обвиняемую и родителей пострадавшей.

После получения всех медицинских документов назначат и проведут судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее СМИ сообщали, что няня в Красногорске швыряла и била ребенка, из-за чего он получил сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Так, на опубликованной в соцсетях видеозаписи видно, как няня сначала укладывает девочку в кровать, потом укачивает на руках, а затем швыряет ее на диван лицом вниз.