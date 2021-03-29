СК проверит обстоятельства появления синяков на теле ребенка в детсаду на севере Москвы

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

СК изучит обстоятельства получения малолетним мальчиком телесных повреждений, которые были зафиксированы во время медицинского осмотра в детском саду на севере столицы. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по городу.

Уточняется, что на теле ребенка обнаружили синяки и гематомы, в частности в области лица. По данному факту специалисты проведут доследственную проверку.

На данный момент ребенок находится в детской городской больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что мужчина случайно выстрелил из травматического пистолета в своего сына. Инцидент случился в квартире, находящейся на востоке Москвы.