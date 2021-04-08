Активисты попытались сорвать кинопоказ в Москве

В Москве активисты движения SERB попытались сорвать показ фильма "Дорога домой" белорусского режиссера Артема Лобача.

"Организация SERB пыталась сорвать показ картины "Дорога домой", выдавая оценочное суждение героев за мнение организаторов фестиваля", – говорится в Instagram фестиваля.

Показ проходил в рамках фестиваля документального кино "Артдокфест". В анонсе к фильму указывается, что кино рассказывает о мужчине, который "переехал из Крыма в украинское село после аннексии полуострова".

Пресс-секретарь "Артдокфеста" Екатерина Визгалова сообщила РБК, что на сеанс пришли около восьми активистов. Однако кинотеатр "Октябрь" был предупрежден и заранее усилил охрану, затем вызвали полицию.

"Фильм остановили, хулиганов по одному вывели, затем продолжили показ. На обсуждении было спокойно. Полиция и охрана очень были к нам доброжелательны", – сказала она.

На странице SERB "ВКонтакте" говорится, что за три дня они сорвали три "провокационных" показа "русофобского фестиваля", в том числе ленту "Летняя война".

В разное время организация, выступающая "за единство русского мира", срывала ряд культурных мероприятий. Например спектакли "Война близко", "Подельники" и "Выйти из шкафа" в "Театре.doc".