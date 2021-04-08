Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

03:27

Активисты попытались сорвать кинопоказ в Москве

происшествия кино

Фото: instagram.com/artdocfest

В Москве активисты движения SERB попытались сорвать показ фильма "Дорога домой" белорусского режиссера Артема Лобача.

"Организация SERB пыталась сорвать показ картины "Дорога домой", выдавая оценочное суждение героев за мнение организаторов фестиваля", – говорится в Instagram фестиваля.

Показ проходил в рамках фестиваля документального кино "Артдокфест". В анонсе к фильму указывается, что кино рассказывает о мужчине, который "переехал из Крыма в украинское село после аннексии полуострова".

Пресс-секретарь "Артдокфеста" Екатерина Визгалова сообщила РБК, что на сеанс пришли около восьми активистов. Однако кинотеатр "Октябрь" был предупрежден и заранее усилил охрану, затем вызвали полицию.

"Фильм остановили, хулиганов по одному вывели, затем продолжили показ. На обсуждении было спокойно. Полиция и охрана очень были к нам доброжелательны", – сказала она.

На странице SERB "ВКонтакте" говорится, что за три дня они сорвали три "провокационных" показа "русофобского фестиваля", в том числе ленту "Летняя война".

В разное время организация, выступающая "за единство русского мира", срывала ряд культурных мероприятий. Например спектакли "Война близко", "Подельники" и "Выйти из шкафа" в "Театре.doc".

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать