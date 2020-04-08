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Общество

07:13

Задержанный Иисус Воробьев задолжал около 4,7 млн рублей за ЖКХ

происшествия город общество ЖКХ

Фото: /соцсети

Задержанный во время выгула собаки в центре столицы Иисус Воробьев и его супруга Марина Ример оказались в списке должников за ЖКХ.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на материалы Федеральной службы судебных приставов (ФССП), общая задолженность пары составляет около 4,7 миллиона рублей.

4 апреля полиция задержала Воробьева за прогулку с питомцем по закрытым на карантин Патриаршим прудам.

Позже глава пресс-службы главка столичной полиции Владимир Васенин рассказал, что сотрудники правоохранительных органов неоднократно предупреждали его о нарушении.

В отношении мужчины был составлен протокол по части 1, статьи 19.3 КоАП РФ "О неповиновении законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов".

6 апреля Пресненский суд Москвы оштрафовал Воробьева на тысячу рублей. Ранее сообщалось, что столичные полицейские составили свыше 160 протоколов на нарушителей режима самоизоляции.

Иисуса Воробьева оштрафовали за неповиновение полиции

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