Движение восстановили на МКАД после возгорания автомобиля

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На МКАД в районе пересечения с Волгоградским проспектом восстановлено движение транспорта, сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.

Ранее там в правом ряду по основному ходу загорелся автомобиль. Движение было затруднено на участке в 1,7 километра.

На месте ЧП работали сотрудники МЧС. Информация о пострадавших не поступала.

Также сообщалось, что на Нижней Масловке в районе дома 15 загорелся грузовой автомобиль. Движение по внутренней стороне было ограничено до двух рядов.