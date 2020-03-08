Человек пострадал в ДТП с грузовиком в Зеленограде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Зеленограде произошла авария с участием четырех транспортных средств, сообщает Агентство "Москва".

Известно, что на дороге столкнулись три легковых автомобиля и малотоннажный грузовик.

Отмечается, что в результате ДТП пострадал один человек. О его состоянии не сообщается.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ДПС, они устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее три человека пострадали в ДТП на юге Москвы. Инцидент случился на Воронежской улице – там столкнулись две машины. В районе аварии движение транспорта было затруднено.