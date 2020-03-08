Человек пострадал в ДТП с грузовиком в Зеленограде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Зеленограде произошла авария с участием четырех транспортных средств, сообщает Агентство "Москва".
Известно, что на дороге столкнулись три легковых автомобиля и малотоннажный грузовик.
Отмечается, что в результате ДТП пострадал один человек. О его состоянии не сообщается.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ДПС, они устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее три человека пострадали в ДТП на юге Москвы. Инцидент случился на Воронежской улице – там столкнулись две машины. В районе аварии движение транспорта было затруднено.
На Воронежской улице три человека пострадали в аварии