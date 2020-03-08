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Защита подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге будет сотрудничать со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката несовершеннолетнего подозреваемого Артема Баконина.

"Будем оказывать содействие и помощь семье погибшего. Также намерены сотрудничать со следствием", – сказал защитник.

При этом он призвал общественность не делать предварительных выводов, добавив, что еще не встречался со своим подзащитным.

Ранее в подъезде дома в Санкт-Петербурге обнаружили тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

По предварительным данным, накануне вечером сын хозяина квартиры выстрелил из ружья в знакомого. В ближайшее время подозреваемого допросят. Следствие намерено просить суд об отправке его под домашний арест.

Расследование дела об убийстве взял на личный контроль Центральный аппарат Следственного комитета России. СК изучит обстоятельства произошедшего, а также намерен установить, в каких условиях в жилище хранилось оружие и каким образом несовершеннолетний получил к нему доступ.

