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Происшествия

12:52

СК взял на контроль дело об убийстве школьника в Петербурге

происшествия

Фото: телеграм-канал Mash

Центральный аппарат Следственного комитета России взял на контроль расследование дела об убийстве подростка в Санкт-Петербурге. Предполагается, что к этому может быть причастен подросток.

"Председатель СК России поручил следователям всесторонне изучить обстоятельства произошедшего, выяснить, в каких условиях в жилище хранилось оружие и каким образом несовершеннолетний получил к нему доступ", – сообщили в пресс-службе СК РФ.

По предварительным данным, накануне вечером сын хозяина квартиры выстрелил из ружья в знакомого, а после перенес его тело на лестничную площадку.

Уточняется, что подозреваемого подростка удалось задержать. В ближайшее время его допросят. Следствие намерено просить суд об отправке его под домашний арест.

Ранее в подъезде дома в Петербурге обнаружили тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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