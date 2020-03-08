Тело подростка обнаружили в подъезде дома в Санкт-Петербурге

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Тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением обнаружено в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета города.

"7 марта 2020 года в парадной одного из домов по улице Ижорского батальона в городе Колпино было обнаружено тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением головы", – говорится в сообщении СК.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления личности подозреваемого в убийстве подростка. Следователи опрашивают очевидцев и свидетелей, осматривают место происшествия.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Расследование уголовного дела продолжается.

Накануне сообщалось, что в подмосковных Мытищах обнаружили в водостоке канализации тело младенца. По данному факту была инициирована проверка.

В ближайшее время СК установит обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

