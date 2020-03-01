Мужчина и его 5-летняя дочь погибли на праздничном фестивале в Подмосковье

16:19
Фото: телеграм-канал Mash
Мужчина и его пятилетняя дочь погибли при буксировке автомобиля на фестивале "Внедорожная Масленица" в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва". Следственный комитет проводит по данному факту проверку.
ЧП произошло 1 марта. По предварительным данным, мужчина остановился в лесном массиве, чтобы помочь застрявшему автомобилю. Он использовал лебедку, которая в результате оборвалась. Трос отлетел в ребенка и его отца.
По словам очевидцев, сперва погиб ребенок. Мужчина был еще жив и пытался встать, чтобы подойти к дочери. Когда же девочку накрыли, ему стало только хуже и он скончался.
Следователи осматривают место происшествия и опрашиваю очевидцев. Уже назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Трагедия произошла во время фестиваля "Внедорожная Масленица". Начальник территориального управления Электроуглей Роман Маликов рассказал телеканалу Москва 24, что соревнование организовали частные организации. За соблюдение норм безопасности отвечали тоже они, подчеркнул он.
По информации телеграм-каналов, погибшему ребенку было три года.
Ранее сообщалось, что следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины и женщины, тела которых нашли в квартире на западе Москвы.
Тела супругов 1986 и 1987 годов рождения обнаружили в жилом доме по Большой Филевской улице. Признаков насильственной смерти не выявлено.
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