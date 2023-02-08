Ученики челябинской школы рассказали о реакции правоохранителей на драку

Фото: телеграм-канал "Челябинск №1"

Ученики челябинской школы, где произошла потасовка, не согласились с претензиями пользователей соцсетей к охранникам образовательного учреждения из-за их бездействия. О реакции охраны и правоохранителей они рассказали изданию "Подъем".

Школьники отметили, что даже не успели испугаться, поскольку сотрудники охраны сразу же нажали на тревожную кнопку, а правоохранители оперативно приехали на вызов. После урегулирования ситуации уроки продолжились.

"Нет, не испугались, потому что их (участников драки. – Прим. ред.) сразу повязали. Ну, тревожная кнопка, и быстро приехали", – сказал один из учеников.

Кроме того, учащиеся добавили, что не узнали участников драки, поэтому не могут сказать, учатся ли те в их школе.

Инцидент произошел ранее в среду в одной из школ Курчатовского района Челябинска. Драка завязалась между двумя группами старшеклассников, предположительно, на почве бытового конфликта. В результате с травмами были госпитализированы двое подростков.

В связи со случившимся губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал дать оценку действиям охраны учреждения и должностных лиц. Также он поручил усилить профилактическую работу в образовательных организациях города.



Драка подростков в одной из челябинских школ попала на видео

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