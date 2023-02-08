Пожар в турецком порту Искендерун взят под контроль – СМИ

Фото: ТАСС/АР/Serdar Ozsoy

Возгорание, произошедшее в турецком порту Искендерун после землетрясения в республике, взято под контроль. Об этом сообщает телеканал ТРТ.

До этого для ликвидации пожара в порт был отправлен самолет-амфибия Бе-200 МЧС России.

Пожар в Искендеруне произошел из-за опрокидывания одного из контейнеров и его дальнейшего возгорания. К тушению пожара были привлечены портовые и муниципальные службы.

Космонавт "Роскосмоса" Дмитрий Петелин ранее сообщил, что произошедшее в порту возгорание видно из космоса. Спасатели пытаются потушить огонь третий день.



Пожар произошел в турецком порте Искендерун после землетрясения

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