Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:14

Происшествия

Пожар в турецком порту Искендерун взят под контроль – СМИ

Фото: ТАСС/АР/Serdar Ozsoy

Возгорание, произошедшее в турецком порту Искендерун после землетрясения в республике, взято под контроль. Об этом сообщает телеканал ТРТ.

До этого для ликвидации пожара в порт был отправлен самолет-амфибия Бе-200 МЧС России.

Пожар в Искендеруне произошел из-за опрокидывания одного из контейнеров и его дальнейшего возгорания. К тушению пожара были привлечены портовые и муниципальные службы.

Космонавт "Роскосмоса" Дмитрий Петелин ранее сообщил, что произошедшее в порту возгорание видно из космоса. Спасатели пытаются потушить огонь третий день.

Пожар произошел в турецком порте Искендерун после землетрясения

Читайте также

Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
происшествияпожарза рубежом

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика