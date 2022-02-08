В "Росатоме" прокомментировали смерть российских работников в Бангладеше

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Госкорпорация "Росатом" ведет сотрудничество со следователями, которые устанавливают причины смерти пяти российских работников на АЭС "Руппур" в Бангладеше.

"К сожалению, в социальных сетях и СМИ по поводу этих трагедий появились спекуляции с собственными версиями причин смерти, о которых можно будет говорить только по результатам расследования", – приводит сообщение госкорпорации ТАСС.

В "Росатоме" также отметили, что будут приняты меры для предотвращения подобных ситуаций, поскольку сотрудники являются главным приоритетом и активом компании.

Издание United News of Bangladesh 8 февраля сообщило о смерти пяти россиян на строящемся объекте "Руппур" за последние 11 дней. Первый работник скончался в больнице 28 февраля, спустя два дня, 2 февраля, умер еще один человек, а 5 февраля – инженер-механик подрядчика "Трест РосСЭМ".

Кроме того, 6 февраля были найдены мертвыми еще два работника в жилом комплексе "Грин Сити". При этом после вскрытия ничего подозрительного обнаружено не было.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли при крушении грузового самолета Ан-26 в столице Южного Судана. Среди них, предположительно, были двое граждан России.

