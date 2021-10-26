Россиянин погиб во время нападения в пригороде Оксфорда

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Фото: depositphotos/jovannig
Во время нападения в пригороде Оксфорда погиб 31-летний IT-специалист из России Леонид Лабошин. Об этом со ссылкой на департамент полиции долины Темзы сообщает ТАСС.
Уточняется, что мужчина работал в Оксфордском университете.
Нападение произошло еще 17 октября, однако личность погибшего полиция раскрыла только сейчас. Сообщается, что Лабошин скончался на месте от полученных ножевых ранений.
По подозрению в совершении нападения был задержан 33-летний Юджин Коман. Позже ему было предъявлено обвинение в убийстве и хранении холодного оружия. Расследование инцидента продолжается.
Лабошин родился в Санкт-Петербурге. После окончания СПбГУ его пригласили в Оксфордский университет, где он трудился над научными разработками в области медицины, в частности своевременного выявления рака и его дальнейшего хирургического лечения.
Ранее сообщалось, что четверо россиян были найдены мертвыми в сауне отеля в Албании. По предварительным данным, они задохнулись.
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