Россиянин погиб во время нападения в пригороде Оксфорда

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Во время нападения в пригороде Оксфорда погиб 31-летний IT-специалист из России Леонид Лабошин. Об этом со ссылкой на департамент полиции долины Темзы сообщает ТАСС.

Уточняется, что мужчина работал в Оксфордском университете.

Нападение произошло еще 17 октября, однако личность погибшего полиция раскрыла только сейчас. Сообщается, что Лабошин скончался на месте от полученных ножевых ранений.

По подозрению в совершении нападения был задержан 33-летний Юджин Коман. Позже ему было предъявлено обвинение в убийстве и хранении холодного оружия. Расследование инцидента продолжается.

Лабошин родился в Санкт-Петербурге. После окончания СПбГУ его пригласили в Оксфордский университет, где он трудился над научными разработками в области медицины, в частности своевременного выявления рака и его дальнейшего хирургического лечения.

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