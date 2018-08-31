Два человека погибли в ходе вооруженного нападения в Таиланде

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Два человека погибли, еще одна женщина получила ранение в ходе вооруженного нападения на рынке в столице провинции Паттани на юге Таиланда.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, доброволец вооруженного отряда самообороны сухопутных войск Таиланда был убит несколькими выстрелами в упор из пистолета, когда помогал своей жене торговать бижутерией и аксессуарами.

Перед тем, как скрыться с места происшествия, один из стрелков обыскал тело погибшего волонтера и забрал с собой его пистолет.

В настоящий момент полиция выясняет обстоятельства произошедшего. По одной из версий нападение может быть связано с деятельностью погибшего и было осуществлено исламскими боевиками-сепаратистами.

Ранее полиция Таиланда обнаружила в провинции Удон Тхани тело 58-летнего россиянина, который погиб не менее 14 дней назад. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимир Пронин.

По версии полиции, россиянин мог совершить самоубийство, но родные мужчины считают, что это маловероятно.