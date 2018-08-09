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Происшествия

09 августа 2018, 13:04

Тело россиянина нашли в лесу на северо-востоке Таиланда

происшествия за рубежом

Фото: AP/Vincent Thian

Полиция Таиланда обнаружила в провинции Удон Тхани тело 58-летнего россиянина, который погиб не менее 14 дней назад. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимир Пронин, передает РИА Новости.

Уроженца Салехарда Владимира Фирсова нашли мертвым в лесу на северо-востоке Таиланда.

"Опознать россиянина удалось по сделанной полицейскими фотографии, " – сообщил Пронин. Мужчину узнали его дочь и сын, живущие в Тюмени.

По его словам, консульский отдел посольства находится на связи с полицией провинции Удон Тхани, которая расследует происшествие.

По версии полиции, россиянин мог совершить самоубийство, но родные Фирсова считают, что это маловероятно.

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