Открытое горение ликвидировали на металлургическом комбинате в Магнитогорске

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

Пожарные смогли ликвидировать открытое горение в одном из цехов Магнитогорского металлургического комбината. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

О пожаре на комбинате сообщалось в субботу днем. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

По предварительным данным, возгорание началось из-за нарушения требований пожарной безопасности. В МЧС отмечали, что загорелся маслоподвал и реверсивный стан, который с 3 февраля находится на капитальном ремонте.

В результате происшествия удалось обойтись без жертв и пострадавших.