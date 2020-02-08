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В мире

21:54

Спецназ не обнаружил стрелявшего в ходе осмотра ТЦ в Таиланде

происшествия за рубежом

Фото: скриншот видео telegram-канала ''Раньше всех. Ну почти''

В Таиланде правоохранители и военнослужащие проверили торговый центр, в котором скрывается устроивший стрельбу солдат. В ходе осмотра четырех этажей здания стрелявшего обнаружить не удалось, передает ТАСС.

Отмечается, что в результате штурма полицейские обеспечили безопасность цокольного и еще трех этажей. Из здания были выведены несколько покупателей, которые оказались заблокированными внутри ТЦ во время стрельбы. Ранее оттуда эвакуировали более тысячи человек.

Преступника пока найти не удалось. Предполагается, что он может скрываться в подвальном помещении.

Ранее стало известно о том, что военнослужащий армии Таиланда застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, а после скрылся на угнанном автомобиле. Он стрелял из автомата и гранатомета почти беспрерывно как по пути к торговому центру, так и внутри здания.

По последним данным, в результате происшествия погибли 20 человек, еще более 30 оказались ранены. Также сообщалось о том, что солдат взял в заложники 16 человек. Он удерживает их внутри торгового центра.

В Таиланде солдат устроил беспрерывную стрельбу в торговом центре

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