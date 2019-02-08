Телефоны на 1,6 млн рублей украли на востоке Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Столичная полиция завела уголовное дело о краже в особо крупном размере после инцидента на салоне связи на Открытом шоссе. Неизвестные вынесли из магазина сотовые телефоны стоимостью более 1,6 миллиона рублей, передает Агентство "Москва" со ссылкой на московский главк МВД.

Сигнализация в помещении сработала в ночь на 6 февраля. Трое воров, которые отжали входную дверь, успели скрыться до приезда полиции.

В настоящее время устанавливаются личности злоумышленников.