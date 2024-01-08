Один человек погиб при крушении самолета на севере Колумбии – СМИ

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На севере Колумбии разбился самолет, который выполнял медицинскую транспортировку пациента. Об этом сообщает издание El Tiempo.

При падении воздушное судно загорелось, в результате чего погиб один из врачей, который не успел выбраться из самолета. Всего на борту было шесть человек. Всех пострадавших срочно госпитализировали в ближайшую больницу.

Причины крушения самолета уточняются.

Ранее сообщалось, что немецкий актер Кристиан Оливер погиб в результате авиакатастрофы на Карибах. Помимо самого актера, при крушении частного самолета также погибли его пилот и две дочери Оливера 10 и 12 лет.

До этого на авиабазе Элсуорт в Южной Дакоте при попытке посадки разбился стратегический американский бомбардировщик B-1B Lancer. Членам экипажа удалось катапультироваться.

Самолет потерпел крушение при посадке в Мали