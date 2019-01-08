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08 января, 18:59

Фестивальная площадка на Охотном ряду обесточена из-за короткого замыкания

происшествия город

08 января, 18:59

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На фестивальной площадке у гостиницы "Москва" произошло короткое замыкание. В результате обесточена вся площадка, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Инцидент произошел возле дома №2 на улице Охотный ряд. Все потушили еще до прибытия пожарных. Пострадавших нет.

Фестивальную площадку отключили от электроэнергии. Сейчас на месте работают электрики.

С 14 декабря по 13 января в столице проходит фестиваль "Путешествие в Рождество". 78 площадок работают ежедневно: в будни – с 11:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 22:00.

Ранее сообщалось, что новогодние гулянья в столице посетили 10,6 миллионов человек. Больше всего людей посетили площадки фестиваля "Путешествие в Рождество".

Рождественские гулянья в центре: сказки, кулинарные мастер-классы, уличные шоу

происшествия город

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