Фестивальная площадка на Охотном ряду обесточена из-за короткого замыкания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На фестивальной площадке у гостиницы "Москва" произошло короткое замыкание. В результате обесточена вся площадка, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Инцидент произошел возле дома №2 на улице Охотный ряд. Все потушили еще до прибытия пожарных. Пострадавших нет.

Фестивальную площадку отключили от электроэнергии. Сейчас на месте работают электрики.

С 14 декабря по 13 января в столице проходит фестиваль "Путешествие в Рождество". 78 площадок работают ежедневно: в будни – с 11:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 22:00.

Ранее сообщалось, что новогодние гулянья в столице посетили 10,6 миллионов человек. Больше всего людей посетили площадки фестиваля "Путешествие в Рождество".