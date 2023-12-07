Состояние отравившихся на Камчатке строителей удовлетворительное

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Врачи оценивают состояние отравившихся строителей на Камчатке как удовлетворительное, сообщает ТАСС. Все они находятся в лечебных учреждениях края.

По словам главного внештатного специалиста по эпидемиологии Минздрава Камчатского края Елизаветы Варады, проводятся лабораторные исследования для постановки и уточнения диагноза пациентов.

Она подчеркнула, что все граждане получают специализированное лечение в инфекционных отделениях, никого еще не выписывали. Лабораторные анализы находятся в работе, окончательный диагноз еще уточняется.

6 декабря в региональной прокуратуре заявили, что в городе Елизово Камчатского края 41 рабочий отравился во время строительства нового терминала аэропорта города Елизово на Камчатке. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

5 декабря строители поели в столовой общежития, которая находится на территории будущего аэропорта, а спустя время их привезли в больницу с признаками пищевого отравления. В прокуратуре Камчатского края добавили, что питание рабочих было организовано по договору с одним из предприятий, но компания не отследила качество и безопасность предоставляемой продукции.

При этом главврач Камчатского края Яна Господарик уточнила, что отравившиеся рабочие идут на поправку. Она отметила, что в рамках эпидрасследования были отобраны пробы, которые затем передали в лаборатории на Камчатке и в Москве. Предварительно, причиной отравления стал неустановленный гастроэнтерит.



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