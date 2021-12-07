В Крыму покончил с собой глава местного представительства "Аэрофлота"

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В Симферополе покончил с собой глава крымского представительства "Аэрофлота". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Для компании это неожиданная трагедия и большая потеря. Просим отнестись с пониманием, что в настоящее время мы вынуждены воздержаться от каких-либо комментариев..." – сказали в пресс-службе.

Смерть менеджера подтвердил глава региона Сергей Аксенов. В то же время он отметил, что не располагает деталями инцидента.

Ранее в Подмосковье покончил с собой генерал-майор в отставке, бывший первый замначальника штаба ВДВ Анатолий Белянин. По некоторым данным, мужчина в последнее время тяжело болел. Его нашли в собственной квартире в Ивантеевке.

