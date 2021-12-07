Под Ярославлем задержали подростка по подозрению в изготовлении взрывчатки

09:51
Фото: depositphotos/Grigorenko
В Ярославской области задержали 16-летнего подростка-анархиста, который планировал осуществление насильственных действий против власти. Об этом говорится на сайте Следственного комитета по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Рыбинского района Ярославской области, подозреваемого по части 1 статьи 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление, хранение взрывчатых веществ") и части 1 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов")", – отметили в пресс-службе Следственного комитета.
Как было установлено, вплоть до 5 декабря молодой человек состоял в различных закрытых чатах в Telegram, в которых призывал к насильственным акциям против власти и правоохранительных органов. В этих же целях он самостоятельно изготовил дома в поселке Каменки взрывчатку. Помимо нее, у подростка изъяли обрез охотничьего ружья и патроны.
В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.
Ранее сотрудники ФСБ задержали подростка, готовившего вооруженное нападение на учебное заведение в Казани. Тот утверждал, что к совершению преступления его склонял гражданин Украины.
В доме подростка обнаружили пневматическую винтовку, технику, с которой он искал инструкции по переделке оружия, а также материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.
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