В Белгородской области возбудили дело после нападения на пограничный наряд

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

СК по Белгородской области возбудил уголовное дело за посягательство на жизнь военнослужащих. Об этом сообщатся на сайте СК РФ.

По данным следствия, 3 декабря 2020 года пограничный наряд пограничного управления УФСБ России по Белгородской и Воронежской областям пресек попытку трех вооруженных лиц нарушить государственную границу РФ. После того как от командира поступило требование остановиться, нарушители начали стрелять по пограничникам.

"Было принято решение открыть ответный огонь, чтобы защитить жизни военнослужащих. Одного из нарушителей удалось ликвидировать. У злоумышленника нашли автомат, прибор ночного видения, рацию и магазин с патронами", – говорится в сообщении.

Уголовное дело продолжают расследовать. Организован допрос свидетелей, проводится комплекс судебных экспертиз.

Ранее министерство обороны показало видео инцидента с американским эсминцем, который нарушил границу РФ на юге Приморского края. Речь идет об американском эсминце "Джон Маккейн", который в заливе Петра Великого зашел за линию границы на два километра.