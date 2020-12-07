В Белгородской области возбудили дело после нападения на пограничный наряд

16:11
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
СК по Белгородской области возбудил уголовное дело за посягательство на жизнь военнослужащих. Об этом сообщатся на сайте СК РФ.
По данным следствия, 3 декабря 2020 года пограничный наряд пограничного управления УФСБ России по Белгородской и Воронежской областям пресек попытку трех вооруженных лиц нарушить государственную границу РФ. После того как от командира поступило требование остановиться, нарушители начали стрелять по пограничникам.
"Было принято решение открыть ответный огонь, чтобы защитить жизни военнослужащих. Одного из нарушителей удалось ликвидировать. У злоумышленника нашли автомат, прибор ночного видения, рацию и магазин с патронами", – говорится в сообщении.
Уголовное дело продолжают расследовать. Организован допрос свидетелей, проводится комплекс судебных экспертиз.
Ранее министерство обороны показало видео инцидента с американским эсминцем, который нарушил границу РФ на юге Приморского края. Речь идет об американском эсминце "Джон Маккейн", который в заливе Петра Великого зашел за линию границы на два километра.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: