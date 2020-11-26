В Польше высмеяли нарушение эсминцем США российской границы

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В Польше читатели издания Interia с саркастическим настроением прокомментировали ситуацию с заходом американского эсминца "Джон Маккейн" в территориальные воды России.
Пользователь под псевдонимом Zyga заявил, что такой же поступок со стороны России на Западе назвали бы провокацией. "Какому-нибудь русскому эсминцу пройтись в теплых международных водах Мексиканского залива" предложил еще один читатель под ником OLAF. А пользователь Stary Komuch считает, что необходимо "топить этих бандитов", а затем спрашивать их о причинах нарушения границ.
Читатель под ником Sien задался риторическим вопросом: "Последние ли это конвульсии Дональда Трампа или жесткое вступление в игру Джо Байдена".
Кроме того, читатели немецкого издания Die Welt также не остались в стороне и прокомментировали инцидент. Некоторые посчитали, что Вашингтон "взял курс на разжигание войны", другие уверены, что такие действия США являются хамством и провокацией.
"И что-то я не могу вспомнить, когда в последний раз какой-нибудь русский военный корабль вторгался в американские территориальные воды", – написал один из пользователей.
Такая реакция пользователей связана с инцидентом, который произошел 24 ноября. Тогда эсминец "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого на два километра зашел за линию границы РФ.
"Адмирал Виноградов", следивший за эсминцем ВМС США, по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий и о своем праве применить таранный маневр, чтобы вытеснить нарушителя из территориальных вод.
В Госдуме операцию США назвали политической провокацией демонстративного характера.
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