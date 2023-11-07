Три человека пострадали в ДТП на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Три человека получили травмы в ДТП на северо-востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Авария произошла недалеко от станции метро "Ботанический сад", на пересечении проезда Серебрякова и Снежной улицы. Водитель автомобиля Hyundai столкнулся с остановившейся "Ладой".

По данным пресс-службы столичной прокуратуры, от удара "Ладу" отбросило на тротуар, где она наехала на пешеходов. В результате пострадали три человека, один из которых – 12-летний мальчик, добавили в Госавтоинспекции. Пострадавших осматривают врачи.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Кроме того, прокуратура СВАО контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

Ранее сообщалось, что микроавтобус, в котором были 15 пассажиров, столкнулся с автомобилем в Крыму. В результате аварии пострадали три человека, в том числе двое детей.

По факту ДТП проводится проверка и выясняются обстоятельства произошедшего.

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