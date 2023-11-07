Боксер Иванов объяснил, почему открыл стрельбу у ресторана в Москве

Фото: телеграм-канал SHOT

Боксер Никита Иванов, устроивший стрельбу около ресторана в Москве, сообщил, что причиной для этого стали оскорбления в адрес его девушки со стороны молодых людей. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании в зале Замоскворецкого суда Москвы спортсмен заявил, что расстраивается из-за произошедшего. Он сообщил о готовности оплатить лечение пострадавшим.

"Они меня и мою девушку оскорбляли, на что я сделал замечание, а дальше понеслось", – пояснил Иванов.

Инцидент произошел около ресторана на Шлюзовой набережной. По версии полиции, Иванов ранил из травматического оружия четверых оппонентов, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Одному из участников конфликта должны были сделать операцию.

