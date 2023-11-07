Движение на внутренней стороне 52-го км МКАД восстановили после ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение транспорта по внутренней стороне 52-го километра МКАД в районе развязки со Сколковским шоссе восстановили после аварии. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение восстановлено", – говорится в сообщении.

Причиной ДТП ранее стало опрокидывание грузовика на проезжую часть. В связи с нештатной ситуаций на участке дороги перекрыли две из пяти полос движения. Причины и обстоятельства аварии на месте происшествия уточняли экстренные службы.



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