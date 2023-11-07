07 ноября, 09:44Происшествия
Губернатор Севастополя рассказал о состоянии пострадавшего от обломков БПЛА
Фото: 123RF/semiglass
Мужчина, пострадавший в Севастополе из-за падения обломков сбитого беспилотника, находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
Ранее Развожаев рассказал, что обломки БПЛА упали во дворе частного дома в Орловке. В результате происшествия пострадал мужчина. У него зафиксировали перелом руки.
Позже губернатор Севастополя добавил, что у пострадавшего также обнаружили проникающее ранение грудной клетки и живота. Состояние у мужчины тяжелое.
Система ПВО сработала в Севастополе рано утром во вторник, 7 ноября. По словам Развожаева, были уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов.
Позже стало известно о пожаре, который возник в результате падения обломков сбитого дрона на крышу частного дома в Андреевке. Глава города сообщил, что оперативные службы ликвидировали небольшое возгорание.
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