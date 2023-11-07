Один человек пострадал в результате падения обломков беспилотника в Севастополе

Фото: Министерство обороны РФ

Человек пострадал в результате падения обломков беспилотника в Севастополе. Глава города Михаил Развожаев рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"По уточненной информации от спасательной службы Севастополя, обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке. Пострадал мужчина. У него перелом руки. Угрозы жизни нет", – говорится в его публикации.

Губернатор уточнил, что часть обломков упала в районе Качи. Существенных повреждений зданий и коммуникаций не выявили, добавил Развожаев.

Система ПВО сработала в Севастополе рано утром во вторник, 7 ноября. По словам Развожаева, были уничтожены пять беспилотных летательных аппарата.

Позже стало известно о пожаре, который возник в результате падения обломков сбитого дрона на крышу частного дома в Андреевке. Глава города сообщил, что оперативные службы ликвидировали небольшое возгорание.



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