07 ноября, 08:09Происшествия
Один человек пострадал в результате падения обломков беспилотника в Севастополе
Фото: Министерство обороны РФ
Человек пострадал в результате падения обломков беспилотника в Севастополе. Глава города Михаил Развожаев рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.
"По уточненной информации от спасательной службы Севастополя, обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке. Пострадал мужчина. У него перелом руки. Угрозы жизни нет", – говорится в его публикации.
Губернатор уточнил, что часть обломков упала в районе Качи. Существенных повреждений зданий и коммуникаций не выявили, добавил Развожаев.
Система ПВО сработала в Севастополе рано утром во вторник, 7 ноября. По словам Развожаева, были уничтожены пять беспилотных летательных аппарата.
Позже стало известно о пожаре, который возник в результате падения обломков сбитого дрона на крышу частного дома в Андреевке. Глава города сообщил, что оперативные службы ликвидировали небольшое возгорание.
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