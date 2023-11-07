Открытое горение в ТЦ в Улан-Удэ ликвидировали

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В торговом центре в Улан-Удэ ликвидировали открытое горение. Об этом сообщается в телеграм-канале главного управления (ГУ) МЧС РФ.

"В Бурятии огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в торговом центре", – говорится в сообщении.

Пожар в торговом центре в Улан-Удэ произошел в ночь на 7 ноября. Там на площади 10 квадратных метров загорелась крыша здания.

В результате возгорания кровля здания частично обрушилась. В тушении пожара принимали участие 73 человека и 22 единицы техники. Позже стало известно, что пожар локализовали на площади 22 тысячи "квадратов".



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