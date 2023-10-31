На заводе "Урал" в Соликамске произошел хлопок

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Хлопок произошел на АО "Соликамский завод Урал" в Пермском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России по региону.

По предварительным данным, никто не пострадал. В момент взрыва в здании никого не было. Горения после хлопка не последовало.

В экстренных службах уточнили, что ЧП произошло в здании корпуса № 2 в 13:25 (11:25 по московскому времени). К месту вызова направили 44 человека и 11 единиц техники.

На работу предприятия хлопок не повлиял. Завод работает в штатном режиме.

Ранее возгорание произошло на Новочеремушкинской улице в Москве в здании "Газпрома". Спасатели использовали автовышку и эвакуировали сотрудников из здания.

Огонь охватил 150 "квадратов" в недостроенном ТЦ в Щербинке