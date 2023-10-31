31 октября, 12:47Происшествия
На заводе "Урал" в Соликамске произошел хлопок
Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"
Хлопок произошел на АО "Соликамский завод Урал" в Пермском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России по региону.
По предварительным данным, никто не пострадал. В момент взрыва в здании никого не было. Горения после хлопка не последовало.
В экстренных службах уточнили, что ЧП произошло в здании корпуса № 2 в 13:25 (11:25 по московскому времени). К месту вызова направили 44 человека и 11 единиц техники.
На работу предприятия хлопок не повлиял. Завод работает в штатном режиме.
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