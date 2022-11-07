Обвиняемый в особо крупном мошенничестве умер в столичном суде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Евгений Пчелкин, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве, умер во время судебного процесса. Инцидент произошел в Мещанском суде столицы, сообщает ТАСС.

"Ему пытались оказать первую помощь, а также вызвали скорую, однако спасти его не удалось", – сообщили агентству в пресс-службе суда.

Уточняется, что 47-летнему обвиняемому ранее была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, которую неоднократно продлевали.

Ранее сообщалось, что осужденный за разбой мужчина под видом рабочего предпринял попытку побега из столичного следственного изолятора № 2 "Бутырка". В пункте осмотра мужчина под видом рабочего присоединился к группе ремонтников, покидающих здание, и попытался покинуть территорию СИЗО.



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