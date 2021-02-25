Сбежавший осужденный пришел на свидание с "девушкой" и попал в колонию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники ГУФСИН по Свердловской области смогли задержать сбежавшего осужденного спустя месяц переписки от лица девушки, сообщает РИА Новости.

Мужчина был осужден приговором Качканарского городского суда Свердловской области за кражу мобильного телефона. В качестве наказания ему были назначены исправительные работы с удержанием 5% в доход государства. Однако осужденному удалось скрыться от инспекции и избегать отбывания наказания.

Позже сотрудники отдела розыска нашли страницу мужчины в соцсети "ВКонтакте". Оперативники зарегистрировали в социальной сети фейковый женский аккаунт и стали вести с осужденным переписку.

Спустя месяц диалога мужчина назначил "девушке" свидание и позвал к себе в гости в село Некрасово Белоярского района.

"Но, к сожалению, на автобусной остановке, куда он пришел встречать возлюбленную, его ждало разочарование – вместо нее приехали оперативники, которые его задержали", – сообщили в пресс-службе ГУФСИН.

Там уточнили, что теперь наказание в виде исправительных работ будет заменено шестью месяцами лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в Петербурге злоумышленник вернул жертве сумку с любовной запиской. В ней злоумышленник извинился перед девушкой и сделал комплимент ее внешности.