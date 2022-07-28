Стало известно, кто мог поспособствовать побегу из зала суда Андрея Бовта

11:40
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Мать Андрея Бовта, обвиняемого в многолетнем сексуальном насилии над собственной дочерью, могла поспособствовать его побегу из зала суда. Об этом сообщает "Газета.ру", которая передает слова двоюродной сестры его жены Марины Матвеевой.
Она рассказала, что в суде была только мать подсудимого, которая могла поспособствовать побегу сына. По словам Матвеевой, мать Бовта надеялась, что мужчина скоро выйдет на свободу.
"Сегодня на суде никого не было, кроме матери Бовта. Она, скорее, и поспособствовала сыну. Она надеялась на то, что осенью он освободится. Вера Ивановна пыталась выгородить сына и обвинить всех остальных. На суде она постоянно пыталась это сделать, обвиняла всех, что сын не виноват и на него клевещут. Детей тоже обвиняла в клевете. После ареста Бовта Вера Ивановна пыталась связаться со Светланой, чтобы типа помочь детям", – пояснила она.
Матвеева добавила, что жена Бовта Светлана Лобюдюк находится на отдыхе и не переживает из-за побега супруга. Она уверена, что его скоро найдут. Все дети в настоящий момент также в безопасности, они не дома.
Накануне многодетный отец, которого обвиняют в сексуальном насилии над дочерью в течение нескольких лет, сбежал из здания суда в Гатчине в день заседания по его делу. По словам источника, Андрей Бовт попросился в туалет, а после пропал. При этом его охраняли двое санитаров.
Правоохранители получили ориентировки на поиск беглеца, в настоящее время изучаются записи камер видеонаблюдения.
По данным следствия, с января 2012 по сентябрь 2019 года мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию малолетнюю дочь 2006 года рождения в частном доме. Кроме того, в декабре 2019 года он незаконно приобрел и хранил несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасов. Бовт также занимался изготовлением собственного оружия.
Полицейским стало известно о фактах изнасилования в многодетной семье от подруги матери пострадавшей. При этом сама женщина, по данным агентства, знала о насилии со стороны сожителя, но молчала из-за опасений за свое здоровье и остальных детей.
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