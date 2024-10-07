Силовики задержали троих жителей Дагестана за создание экстремистской ячейки

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Силовики задержали троих жителей Дагестана за организацию экстремистской ячейки. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По данным ведомства, с 2018 по 2023 год подозреваемые организовывали деятельность запрещенной на территории России ячейки международного экстремистского объединения. Они осуществляли антироссийскую и антиконституционную деятельность, а также пропагандировали идеологию организации, склоняли к ней жителей Северного Кавказа, воздействовали на их религиозные чувства и вербовали граждан.

Оперативные мероприятия были проведены в Дагестане и Санкт-Петербурге. В их ходе силовики изъяли большое число запрещенной религиозной литературы.

В отношении задержанных заведено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации").

Ранее жителя города Находки Приморского края задержали за публичные экстремистские высказывания в соцсети "ВКонтакте". Мужчина по имени Василий призвал подписчиков одного из сообществ выполнять насильственные действия против сторонников Владимира Путина. Возбуждено уголовное дело по статье 280 УК РФ.

