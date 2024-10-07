07 октября, 09:35Происшествия
Дело возбуждено после гибели двух девочек из-за пожара в подмосковном Воскресенске
Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"
Уголовное дело возбуждено после гибели двух девочек на пожаре в подмосковном Воскресенске. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Московской области.
Трагедия, по предварительной версии, случилась вечером 6 октября на Малиновой улице, когда загорелась двухэтажная постройка. Отмечалось, что семья с тремя детьми использовала здание как временное жилье, пока возводился новый жилой дом на этом же частном участке.
Жертвами пожара стали девочки 10 и 11 лет, установление всех обстоятельств произошедшего контролируется подмосковной прокуратурой.
Точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы.
Ранее в Красноярском крае загорелся склад с горохом. В горящем хранилище было свыше 3 тысяч тонн продукции. Однако пожарным удалось локализовать возгорание на площади в 2 400 квадратных метров менее чем за 2 часа. Позже огонь потушили.