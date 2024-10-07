07 октября, 07:00Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Свердловской области
Фото: МЧС России
Четыре человека погибли при пожаре в Артемовском в Свердловской области. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.
"В Артемовском огонь охватил 173 "квадрата" бани, двух жилых домов и надворных построек. При тушении огнеборцы МЧС России обнаружили тела мужчины, двух женщин и подростка", – указано в сообщении.
В МЧС уточнили, что согласно первоначальной информации, пожар начался с дымохода печи бани и затем распространился на жилые дома. На данный момент пожар был ликвидирован, с огнем боролись 16 специалистов и 4 единицы техники.
Ранее пожар в торговом комплексе в Каспийске распространился на 700 квадратных метров второго этажа здания. Через некоторое время возгорание удалось локализовать на этой площади.
Три сотрудника МЧС пострадали при тушении. Все они были госпитализированы с ожогами. Врачи сообщили, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Их положили в реанимационное отделение.
Трое пожарных пострадали при тушении возгорания в дагестанском Каспийске