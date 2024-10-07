NYT: поврежденному судну с удобрениями из РФ ограничили вход в порты Европы

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Грузовое судно под флагом Мальты Ruby с российскими удобрениями на основе нитрата аммония несколько недель не может зайти в какой-либо порт Европы, несмотря на то что повреждено и нуждается в ремонте. Об этом сообщает газета The New York Times.

Согласно информации издания, Ruby принадлежит компании Ruby Enterprise с Мальты и находится под управлением эмиратской фирмы Serenity Shipping. Судно вышло из порта в Мурманской области еще 22 августа, чтобы доставить в Африку 20 тысяч тонн нитрата аммония.

Однако в пути судно повредило корпус, гребной винт и руль, сев на мель. Капитану пришлось искать помощи у североевропейских стран. В Норвегии судно получило небольшой ремонт и отправилось дальше на буксире.

Ruby запретили заходить в порт Литвы, потребовав выгрузить нитрат аммония, и судно направилось к берегам Великобритании. Однако, к этому времени экс-посол Литвы в королевстве Эйтвидас Баярунас в колонке аналитического центра назвал судно "плавающей мегабомбой", а также предупредил о возможном российском саботаже. Из-за этого Ruby не удалось пришвартоваться и в Великобритании.

"К сожалению, из-за спекуляций СМИ, которые распространились вокруг этого судна, портовые терминалы Великобритании неохотно принимают судно", – заявили судовладельцы.

На данный момент Ruby находится у берегов Британии уже больше недели.

Ранее власти Франции запретили фрегату "Штандарт" пришвартовываться в порту Бреста. Тогда же стало известно, что у экипажа, состоящего из 17 моряков российского, французского, испанского, голландского, бельгийского, английского, израильского и американского происхождения, заканчивается вода.

Впоследствии власти испанского города Сеэ все же разрешили российскому судну "Штандарт" зайти в порт для пополнения запасов.