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В Новой Каховке подорван автомобиль секретаря местного отделения "Единой России" Владимира Малова, заявил член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

"Сегодня в районе 09:30 произошел подрыв автомобиля в городе Новая Каховка. Исполнительный секретарь Новокаховского местного отделения Владимир Малов, 1957 года рождения в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу", – написал Кастюкевич в своем телеграм-канале.

Член Совфеда добавил, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Кастюкевич назвал данный инцидент терактом, направленным против мирных жителей и тех, кто строит мирную жизнь в Херсонской области.

Кастюкевич заявил, что в настоящее время врачи борются за жизнь Малова.

Ранее Следственный комитет заочно предъявил обвинение командиру 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко ВСУ Евгению Булацику, который совершил теракт на территории нефтеналивной станции ООО "НК "Русснефть-Брянск". Кроме того, комитет продолжает работу по установлению других причастных к совершению этого преступления лиц.

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