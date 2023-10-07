Небольшой взрыв произошел рядом со спортзалом в Люберцах, где ранее эвакуировали людей

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Взрыв небольшой мощности произошел у машины на улице в Люберцах, откуда ранее эвакуировали людей. Об этом сообщает ТАСС.

"Слабый хлопок произошел рядом со спортзалом. По предварительным данным, был совершен контролируемый подрыв взрывного устройства. Работал робот-сапер", – заявил агентству источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что взрыв произошел рядом с подозрительным автомобилем "Ауди", под которым могла быть спрятана бомба.

Ранее сообщалось, что посетителей и персонал фитнес-клуба, расположенного на улице 3-е Почтовое отделение в Люберцах, эвакуировали из-за подозрительной машины. Кроме того, сотрудники экстренных служб объявили частичную эвакуацию в расположенном рядом жилом доме.

На место прибыли машины ФСБ, скорая, полиция, МЧС, работали саперы и кинологи.

