СК организовал проверку после гибели профессора Ярославского медуниверситета в бассейне

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет начал проверку после гибели 71-летнего профессора Ярославского медицинского университета Николая Корышкова в бассейне. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, тело 71-летнего мужчина без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в бассейне ФОКа в Ленинском районе города 6 октября.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Представитель управления рассказала, что скончавшийся регулярно ходил в бассейн, имел проблемы с сердцем.

"Предварительно, ему стало плохо с сердцем и он утонул, но как было на самом деле, покажет экспертиза", – добавила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что бывший ректор ВГИКа Александр Новиков совершил самоубийство. По данным телеканала, тело мужчины было обнаружено на лестничной клетке жилого дома на Матвеевской улице в Москве, рядом найдена предсмертная записка.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!