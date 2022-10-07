13:15Происшествия
СК организовал проверку после гибели профессора Ярославского медуниверситета в бассейне
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следственный комитет начал проверку после гибели 71-летнего профессора Ярославского медицинского университета Николая Корышкова в бассейне. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным следствия, тело 71-летнего мужчина без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в бассейне ФОКа в Ленинском районе города 6 октября.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Представитель управления рассказала, что скончавшийся регулярно ходил в бассейн, имел проблемы с сердцем.
"Предварительно, ему стало плохо с сердцем и он утонул, но как было на самом деле, покажет экспертиза", – добавила собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что бывший ректор ВГИКа Александр Новиков совершил самоубийство. По данным телеканала, тело мужчины было обнаружено на лестничной клетке жилого дома на Матвеевской улице в Москве, рядом найдена предсмертная записка.
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