СК РФ начал расследование ракетного удара по автобусу в Херсонской области

Фото: ТАСС/МЧС России

Следственный комитет РФ начал расследование ракетного удара украинских военных, нанесенного по автобусу с мирными жителями в Херсонской области, сообщает РИА Новости.

Следователи выехали на место трагедии, где занимаются фиксацией преступления, совершенного вооруженными формированиями Украины против мирного населения.

Утром ВСУ обстреляли из американских РСЗО HIMARS гражданский автобус в Херсонской области. Погибли пять мирных жителей, еще пятеро ранены. Обстрел был совершен в 07:05 в районе Дарьевского моста. ВСУ выпустили четыре ракеты HIMARS, когда гражданские ехали на работу.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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