Пассажира, открывшего аварийную дверь самолета в Шереметьево, не накажут – адвокат

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Следователи не нашли состава преступления в действиях преподавателя Московской консерватории Владимира Кузнецова в аэропорту Шереметьево, который открыл аварийный выход в самолете из-за духоты. Об этом сообщил его адвокат Шота Горгадзе.

"В отношении него вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Следственные органы после тщательной проверки не нашли в действиях Владимира Кузнецова состава преступления", – написал Горгадзе в своем телеграм-канале.

Сам Кузнецов рассказал Москве 24, почему открыл аварийную дверь самолета на рейсе Москва – Анталья. По его словам, он сделал это случайно, когда почувствовал себя плохо из-за духоты в салоне.

Он отметил, что рейс задерживался почти на час, посадка закончилась и все были на борту, однако система кондиционирования не работала, из-за чего дышать было нечем. Взрослые паниковали, дети плакали, а кто-то из пассажиров, по его словам, уже начинал задыхаться.

Инцидент произошел 11 июля. После произошедшего Следственный комитет начал проверку.

Один из пассажиров во время подготовки рейса Москва – Анталья открыл вторую левую дверь самолета. Поскольку тот готовился к вылету, произошел автоматический выпуск аварийного надувного трапа.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Россия", которая выполняла рейс, намерена взыскать с мужчины неустойку.

Из-за случившегося пассажиров высадили из самолета, а авиакомпания оперативно приняла решение о замене воздушного судна. В итоге задержка вылета составила четыре часа.

