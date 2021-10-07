В МВД возбудили дело после гибели ребенка в ДТП в Подмосковье

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После аварии на территории Сергиево-Посадского городского округа, в результате которой погиб ребенок, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяну Петрову.

Известно, что в ДТП еще двое детей и взрослый мужчина получили травмы различной степени тяжести.

"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", – говорится в сообщении,

Ранее департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы призвал водителей и пассажиров пристегиваться ремнями безопасности во время движения.

В текущем году почти 180 тысяч водителей рисковали своей и чужой жизнью, не пристегиваясь и используя телефон за рулем, уточнили в ведомстве.