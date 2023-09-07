ВСУ выпустили четыре снаряда по селу Новопетровка в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины выпустили четыре снаряда ствольной артиллерии по селу Новопетровка в Валуйском городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Пострадавших нет. В двух частных жилых домовладениях выбиты окна", – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По словам Гладкова, в результате обстрела загорелась сухая трава. Добровольная пожарная дружина ликвидировала возгорание на площади 100 квадратных метров.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за сутки российские средства ПВО перехватили 11 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, авиабомбу JDAM, а также сбили 41 украинский беспилотник.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что беспилотники были ликвидированы в районах населенных пунктов Белогоровка и Меловатка ЛНР, Спорное и Водяное ДНР, Мирное Запорожской области, а также Голая Пристань Херсонской области.

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