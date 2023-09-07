Средства ПВО за сутки перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и авиабомбу JDAM

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 11 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, авиабомбу JDAM, а также сбили 41 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА уничтожили в районах населенных пунктов Белогоровка и Меловатка Луганской Народной Республики, Спорное и Водяное Донецкой Народной Республики, Мирное Запорожской области, а также Голая Пристань Херсонской области.

Ранее сообщалось, что за ночь украинская армия потеряла порядка 100 бойцов в районе населенных пунктов Вербовое и Работино. Вооруженные силы Украины также потеряли девять арторудий, два миномета, два танка и три БПЛА.

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